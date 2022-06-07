قوافل بنى سويف الطبية توفر العلاج لـ8 آلاف و890 مواطنا وتحول 49 حالة للمستشفيات

بني سويف هاني فتحي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ 6 قوافل طبية مجانية بمراكز: بني سويف، سمسطا، إهناسيا، الواسطى، ناصر والفشن، على مدار شهر مايو الماضي في العديد من التخصصات التي شملت (باطنة، أطفال وجراحة وعظام، أسنان، النساء، رمد، جلدية ،تنظيم الأسرة)، وذلك بقرى: حاجر بني سليمان، التضامن، الأنصار، إطواب، بهبشين، وسالم البحيري، ووسط إجراءات وقائية.

وجرى خلال القوافل الست الكشف على 8891 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 501، معمل طفيليات 176، 36 حالة الأشعة، 369 موجات فوق صوتية، استصدار 55 قرارا للعلاج على نفقة دولة، تحويل 49 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج، 600 فحص مبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما تضمنت فعاليات القوافل تنفيذ 6 ندوات تثقيف صحي ، استفاد منها 600 مواطن، والتي تناولت موضوعات عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.