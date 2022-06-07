قطع مياه الشرب عن حي السويس بالكامل 24 ساعة لأعمال الصيانة اليوم

السويس _ فريق المحافظات

أعلنت محافظة السويس، عن قطع مياه الشرب عن حي السويس بالكامل، اعتبارا من الثانية عشر صباح اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة لأعمال صيانة محطة الصرف الصحي بمنطقة زرب .

وقالت محافظه السويس، إنه نظرا لقيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي بمنطقة زرب وإصلاح مجمع خطي طرد المحطة، الأمر الذي يترتب عليه توقف رفع الصرف الصحي عن العمل وقطع المياه للبدء في أعمال الإصلاح.

وأشار بيان محافظة السويس، إلى أنه سيتم قطع مياه الشرب عن حي السويس بالكامل الثانية عشر منتصف الليل ولمدة 24 ساعة، وطالبت المحافظة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها عن حي السويس.