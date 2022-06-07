قصة كفاح "أحمد" من قصار القامة فى بيع العصائر 15 ساعة يوميا بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف حول قصة نجاح لأحد قصار القامة الذي تحدى ظروف الإعاقة والعمل في بيع المشروبات من الخروب والتمر هندي والسوبيا في منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية.





ويقول أحمد حسن 20 سنة ولد في محافظة سوهاج وحضر منذ 3 سنوات إلى محافظة الإسكندرية للعمل مع والده في تصنيع وبيع العصائر الفريش من الخروب والتمر والسوبيا رغم استمراره في الدراسة في التعليم الفني الصناعي و لم يستلم لظروفه وتوجه للعمل في محافظة الإسكندرية والعمل في بيع المشروبات الباردة .



وأضاف أحمد حسن لـ"اليوم السابع" أنه أصغر أشقائه ال6 وهو الوحيد من بينهم قصير القامة والموضوع دة مش عامله مشكله نهائيا وبدأت في العمل مع والدي منذ 3 سنوات وهو الآن في سن السبعين ومش بيشغل كتير بحكم سنه والشغل مش زي الاول وايضا اشقائي كل منهم من يعمل في مجال العصائر ومنهم في مجالات أخرى للاعتماد على أنفسهم " مشيرا " أنه يعمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتي 10 مساء.



واكد أحمد حسن أنه يتمنى أن يطور مشروعه في العصائر بشكل كبير بعد أن أصبح له زبائن يوميا يأتون للشراء منه العصائر الفريش التي يقوم بتجهيزها في مخزن خاص بصناعة العصائر ويقوم بتوفير الخامات اللازمة وتنفيذها لبيعها بسعر ارخص وأنه يقوم ببيع أي شوب من أنواع العصائر بسعر 3 جنيهات فقط رغم ارتفاع سعر الخامات فإنه يرى أن مكاسب البيع الكثير فيه فؤائد لكسب زبائن بأعداد كبيرة .



أحمد من قصار القامة .. يعمل فى بيع العصائر (1)



أحمد من قصار القامة .. يعمل فى بيع العصائر (2)



كفاح احمد فى بيع العصائر (1)



كفاح احمد فى بيع العصائر (2)