فتح باب تقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة بالحديقة المركزية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقدم لتقنين أوضاع عربات الطعام الثابتة بالحديقة المركزية، على أن يجرى تلقى الطلبات بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ولمدة 10 أيام.

ووضح الإعلان شروط تقنين أوضاع العربات، أن تكون العربة قائمة بالفعل، والحصول على موافقة إدارة التنسيق الحضاري على الشكل الحضاري للعربة المراد تقنين وضعها، والأولوية لأسبقية التقدم لكل نوع نشاط بما يحقق التنوع في الأنشطة في حالة استيفاء الاشتراطات، ومراعاة الاشتراطات العامة للبيئة والسلامة والنظافة.

يذكر أن الحديقة المركزية إحدى الحدائق العامة المجانية التي تم إنشاؤها بمدينة كفر الشيخ بجوار موقف كفر الشيخ القاهرة طنطا، كما أنشأت المحافظة العديد من الحدائق العامة المجانية شرق وغرب العاصمة، وسيتم تعميم التجربة بمدن ومراكز المحافظة، لتكون متنفسا لأهالي المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحافظين السابقين للمحافظة، افتتحوا الحديقة المركزية، بحضور اللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الاسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.

وزرع المحافظون الأشجار بالحديقة المركزية المجانية، والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين مجانا والتي أعلنت محافظة كفر الشيخ إنشاء عدد من الحدائق العامة المجانية لتكون متنفسا للمواطنين، يأتي ذلك عقب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ 65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956م، بمدينة برج البرلس.



افتتاح الحديقة المركزية