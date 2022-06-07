فتاة تتهم سائقا بمضايقتها.. والمشكو فى حقه ينفى (تفاصيل)

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً ادعاء إحدى الفتيات بقيام قائد سيارة ملاكى بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب.

بالفحص تبين سابقة توجه الفتاة المشار إليها بتاريخ أول يونية إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وأفادت بتضررها من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصال هاتفى من والدها وطلب منها الانصراف من القسم فرفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها فى استكمال المحضر أو اتهام قائد السيارة و قامت بالتوقيع عليه وانصرفت.

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم استدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد قائد السيارة وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفه، فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.