"فاميلي".. مشروع تخرج لطلاب إعلام للعودة للقيم الأسرية

فريق المحافظات

أصدر مجموعة من طلاب قسم الصحافة، بالفرقة الرابعة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، العدد الأول لمشروع تخرجهم من مجلة "فاميلي"، تحت شعار"Back to family"، للدعوة للعودة مرة أخرى لقيم العائلة التي فقدت في السنوات الأخيرة مع تصاعد الغزو الثقافي، ومرورا بوسائل التواصل الاجتماعي، التي أسهمت بدور سلبي في زيادة الفجوة بين أفراد الأسرة.

ويتضمن مشروع المجلة إصدارا ورقيا، بالإضافة إلى تدشين موقع صحفي إخباري تفاعلي في مجال العلاقات الأسرية ، وتسعى المجلة المطبوعة والموقع الإخباري لمناقشة القضايا والموضوعات الأسرية المختلفة بأسلوب متزن وموضوعي، لتحقيق نوع من أنواع التوعية المطلوبة بهذهالقضايا في إطار مبادئ المسئولية الاجتماعية للإعلام ومبادىء و مواثيق الشرف الصحفي.

وتقدم المجلة المطبوعة ما يُطلق عليه "صحافة العمق" وهيالصحافة القائمة على الرصد والتحليل والتفسير العميق للظواهر الاجتماعية في صورة تحقيقات وملفات وحورات صحفية شاملة، بالإضافة إلى إنشاء فريق العمل وحدة دراسات مصغرة لرصد الظواهر والقضايا الأسرية ووضع مؤشرات كمية حولها.

وقد أجرى الطلاب مجموعة متميزة من الموضوعات الصحفية والحوارات، مع عدد من النجوم أمثال الفنان محمد صبحي، والداعية الإسلامي الأستاذ مصطفى حسني، والدكتورة نهاد أبو القمصان، فضلا عن مناقشة بعض القضايا المهمة والتي على رأسها العنف الزوجي ومحاكم الأسرة وقانون الأحوال الشخصية ومعايير اختيار شريك الحياة.

ويتكون فريق عما المجلة من "دينا شكري – سلمى سيف الإسلام – سلمى علي – زينة هشام - سارة عبدالناصر – سلمى بهجت – أحمد شريف –أكمل عبدالفتاح – لمياء متولي – سارة أسامة".

و حظي مشروع التخرج رعاية واهتمام خاص من إدارة المعهد وعلى رأسهم اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والأستاذ الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد، والدكتور رامي عطا صديق، رئيس القسم، فيما تولى الإشراف الصحفي على المجلة، الدكتور محمد شعبان، نائب مدير تحرير مجلة الشباب بالأهرام، والإشراف الأكاديمي للدكتورة إيمان بالله ياسر، المدرس بقسم الصحافة بالمعهد.