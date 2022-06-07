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غينيا تبلغ عن تفشى سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور غرب البلاد

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:13 م
غينيا تبلغ عن تفشى سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور غرب البلاد فريق مكافحة انفلونزا الطيور - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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كشفت تقارير إعلامية عن أن دولة غينيا أبلغت عن تفشي سلالة شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في غرب البلاد.

كانت وزارة الزراعة في فرنسا أعلنت ذبح 16 مليون راس من الدواجن منذ نوفمبر الماضي لوقف انتشار وباء إنفلونزا الطيور، وهو رقم قياسي للذبح بعد تفشي غير مسبوق في "بايي دو لا لوار" وهي منطقة في وسط غرب فرنسا . 

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، إنه تم تجاوز ذروة الوباء في نهاية شهر مارس الماضي وتباطأت سرعة انتشار الوباء.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية قد اعلنت في 23 مارس الماضي أن 10 ملايين رأس من الدواجن ذبحت في فرنسا منذ نوفمبر الماضي للقضاء على إنفلونزا الطيور، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة بسبب تفشي المرض بشكل غير مسبوق في منطقة "بايي دو لا لوار".

يذكر أنه منذ اكتشاف الحالة الأولى في شمال فرنسا في نهاية نوفمبر الماضي، أصيب ما يقرب من ألف مزرعة بالفيروس، بينها ما لا يقل عن 450 مزرعة في منطقة فانديه، حيث تفرغ السلطات مزارع الدواجن من خلال عمليات ذبح جماعي لدواجن مريضة ولكن أيضا لحيوانات سليمة في تدبير احترازي.

 


انفلونزا الطيور

مكافحة انفلونزا الطيور

غينيا

فرنسا


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