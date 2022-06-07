غلق 4 مخابز بكفر الدوار 3 شهور بسبب الاستيلاء على الدعم والتسجيل الوهمى

البحيرة: فريق المحافظات

تمكنت إدارة كفر الدوار التموينية بمحافظة البحيرة، خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية فى نطاق دائرة قسم ومركز كفر الدوار، من ضبط عدد 4 مخابز بلدية، قام أصحابها باختراق النظام وتسجيل مبيعات وهمية، والاستيلاء على الدعم مرتين خلال عام ميلادي واحد.

وكانت الحملة برئاسة سعيد المهندس مدير الإدارة وبرفقة طارق أبو هواش رئيس الرقابة و كامل عمران و مصطفى غريب وخالد سعيد و عباس محمد المفتشون بإدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذلك توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وبإشراف المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ومتابعة أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات التموينية وقيدها بمركز الشرطة، وذلك لعرضها على النيابة العامة، كما تحررت التقارير اللازمة للمخابز وإحالتها للجنة الجزاءات لتوقيع الغرامات المالية المستحقة، حيث تم إيقاف تلك المخابز المخالفة لمدة 3 شهور، وتستمر الحملات لمحاربة الفساد والمخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب .