غلق 13 منشأة طبية ومصادرة 671 عبوة دوائية فى حملة لـ"حماية المستهلك" بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن حملة تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة، بقيادة المستشار عبد الله موسي رئيس قطاع الصعيد لجهاز حماية المستهلك، ورائد هارون مدير فرع الجهاز بقنا، وقاسم عبد الراضي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وذلك بمشاركة مسئولي هيئة الدواء وإدارة العلاج الحر والتموين والصحة والطب البيطري والمرافق والبيئة ومكتب العمل.



وأضاف "الداودى" أن الحملة استهدفت المرور على عدد من السوبر ماركت ومحال البقالة و الجزارة، لمتابعة حركة البيع والشراء بها، فضلا عن المرور على عدد من العيادات الطبية الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل ومحال بيع المستلزمات الطبية.



وأوضح الداودي، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 13 منشأة طبية ومصادرة كمية كبيرة من الأدوية بلغ عددها 671 عبوة، كما أنها نجحت في تحرير 18 محضر عدم وجود فواتير والإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 25 كيلو من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، وتحريز 425 كيلو دقيق فاخر و910 كيلو أرز بدون فواتير شراء، فضلا عن تحرير 15 محضرا للبيئة وإشغالات الطريق، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحال لدى التجار.



وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.





