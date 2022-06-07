عميد معهد تدريب الموانئ فى زيارة لميناء دمياط

دمياط - معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وعدد من قيادات الهيئة.

قام عميد معهد تدريب الموانئ بتقديم التهنئة لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على توليه منصب رئاسة الهيئة وتمنى له التوفيق، والسداد.

قام الجانبان ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنمية مهارات وقدرات العاملين بالهيئة عن طريق التعاون فى مجال التدريب، وكذا الخطة المستقبلية لاستكمال تدريب وتأهيل الشباب من المشاركين ضمن برنامج " تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED) و الممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي" والذي يستهدف تدريب 360 من الشباب والشابات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم التأهيل السليم .

ومن جانبه، أشاد اللواء بحرى أحمد حواش بالتعاون المثمر والبناء بين هيئة ميناء دمياط ومعهد تدريب الموانئ وأكد على استمرار هذا التعاون واستثماره الاستثمار الأمثل لما فيه مصلحة العاملين والمتدربين بالميناء.