عميد معهد الأورام الجديد: استكمال تطوير مستشفى الثدى

كتب ــ محمد صبحى

كشف الدكتور محمد عبد المعطى عميد معهد الأورام الجديد، عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا الالتزام فى تنفيذ استراتيجية العمل لجامعة القاهرة 2025 للنهوض بمستوى المنظومة ككل على كافة المستويات والأصعدة .

وأضاف الدكتور محمد عبد المعطى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة سيتم العمل على تنفيذ استراتيجية خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى استكمال الإنشاءات المختلفة وتطوير المنظومة سواء فى معهد الأورام، ومستشفى الثدى الأورام بالتجمع الخامس .

وتابع عميد معهد الأورام الجديد، أن الخطة الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين، الأول يتعلق بتطوير المنظومة من حيث الإنشاءات وأيضا من محور التطوير والتحديث للمنظومة الطبية والمعامل والأجهزة الطبية الحديثة عالمياً .

وأكد الدكتور محمد عبد المعطى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى فى كبرى المجلات العلمية تنفيذا لاستراتيجية الجامعة والنهوض بالملف .