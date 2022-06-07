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عادل عدوى: تقديم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للأشقاء الأفارقة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:15 م
عادل عدوى: تقديم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للأشقاء الأفارقة الدكتور عادل عدوى
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر صحة أفريقيا عن توصيات المؤتمر، والتى جاء بها تقديم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الأفريقية.
 
وأكد أنه تم إطلاق مبادرة صحة أفريقيا لتوطين صناعة الدواء فى أفريقيا مع دعم الشركات العامة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أنه سيتم توفير علاج الفيروسات الكبدية للأشقاء الأفارقة مع توفير التطعيمات الخاصة بالفيروسات الكبدية.
 
وأضاف الدكتور عادل عدوى أنه سيتم تفعيل التعاون فى إصلاح نظم التعليم الطبى فى القارة الأفريقية مع إطلاق قاعدة بيانات موجدة بين مصر والأشقاء الأفارقة.
 
وأشار إلى أنه سيتم تقديم قوافل طبية مع علاج الحالات التى تعانى من مشاكل صحية كبرى مع تسهيل تسعير وتسجيل الادوية وخلق نظام موحد لتسجيلها.
 
وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إبراز كل سبل الدعم الخاصة بالأشقاء الأفارقة لدعم صناعاتهم، مشيرا إلى أن مصر بها صناعة دواء قوية، مؤكدا ثقة المستثمر فى كل ما تقوم به الدولة لدفع عجلة الاستثمار الدوائى والصحى.

الصحة

افريقيا

كورونا


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