ضبط 4 متهمين بقص شعر شاب والتعدى عليه بمنطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، من القبض علي 4 أشخاص قصوا شعر شاب وتعدوا عليه بمنطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة

كان تم تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي علي آخر بالضرب وقص شعره، وقيامه بنشر مقطع آخر يتضرر فيه بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث اصابته بعد التعدي عليه و قص شعره بمنطقة عين شمس.

بإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول موظف بشركة، ومقيم عين شمس 'مجنى عليه'، وطرف ثانى 4 أشخاص أحدهم ذو سوابق جنائية، فتم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت، وحين تدخل ناشر المقطع لفض المشاجرة قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه، وقص شعره بسكين تم ضبطها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.