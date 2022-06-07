اليوم السابع
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ضبط رجل أعمال هارب من 60 سنة سجن بالقاهرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:30 ص
ضبط رجل أعمال هارب من 60 سنة سجن بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما، بإجمالى مدد حبس بلغت أكثر من 60 سنة فى قضايا شيكات وتبديد، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة لتجديد السيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد ، شيكات" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 60 سنة و 6 أشهر)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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