ضبط تاجرى أسلحة بحوزتهم بنادق آلية قبل ترويجها فى المنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من الأسلحة النارية بدون ترخيص بحوزة شخصين بالمنيا بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال قيادة أحدهما سيارة "نقل" وبحوزتهما (4 بنادق آلية – خزينة- 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج الأسلحة، والهاتفان للاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.