صور.. شرطة المرافق بالأقصر تحرر 103 محاضر إشغال وباعة جائلين وإزالات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة بالاشتراك مع مركز ومدينة الأقصر لتحقيق الإنضباط بالشارع الإقصرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات، تضمنت 21 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و7 محاضر نظافة عامة، و29 محضر مضبوطات متنوعة، و5 ميكروفون يسبب إزعاج، و37 إزالات ادارية، وقطع عدد 9 وصلة كهرباء عشوائية، حيث وتمت أعمال الحملة فى مناطق السوق السياحي، سوق الصنايع ، طريق الكورنيش، منطقه الكرنك ،يوسف حسن ،المحطه،المنشية بقيادة النقيب على شيحة وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وحسن أحمد بسطاوي نائب رئيس حي وسط، وسعد توفيق مدير المكتب الفني بحى وسط وتحت إشراف احمد ابو عيش سكرتير مدينة الأقصر .

وفى نفس السياق، نفذت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملة المناطق والشوارع الآتية : ( التليفزيون - المدينة المنورة - المستشفى الدولي - الفيروز - أمام مستشفى الكرنك الدولي - المطحن - شرق السكة الحديد - الطيب - عبد الحميد العمدة - المنشية)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، شملت 27 محضر إشغال طريق، و6 محاضر بائع متجول، و2 محضر منشأة بدون ترخيص، و9 محاضر نظافة عامة، ضبط عدد 5 ميكروفون تسبب إزعاج، و3 محاضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة وضبط عدد 12 شيشة، و54 إزالات إدارية وكذلك التحفظ على المضبوطات التالية :- (عدد 50 كرسي بلاستيك وحديد ، و2 طقطوقة، و3 لوحات إعلانية مضيئة، و1 عربة تسالي ، وميزان حساس، وأنبوبة صغيرة، ومبرد مياة، وبرميل حديد، وتندة، و19 قفص بعضها مصنوع من البلاستيك وآخر مصنوع من جريد البوص، و2 قمع مرور بلاستيك يستخدمه أصحاب احد المطاعم لمنع وقوف السيارات أمام مطعمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.