صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الإثنين على رأسها "السياحة" بنسبة 1.9%

كتب ـ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الإثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، يليه قطاعي العقارات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والطاقة والخدمات المساندة، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، أعقبه قطاعي خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والبنوك بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.6 مليون ورقة مالية بقيمة 477.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.08%، والعرب على 15.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 12.4 ألف جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.1 مليون جنيه، 74.5 ألف جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3748 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1186 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.