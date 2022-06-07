صحة دمياط تصدر 63 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ 92 مليون جنيه خلال 18 شهرا

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المحافظة تحقق نسب مرتفعة فى جانب العلاج على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط.

وأشار الدكتورالسيد عبد الجواد فى تصريحات خاصة، إلى أنه تم اصدار 63 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة من يناير 2021 حتى الآن ، بقيمة 92 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتي شهر مايو، وتشمل غسيل كلوي وأمراض باطنة ومناعية وعمليات وداخلي وقرارات عناية مركزة وفيروسات كبدية أيضا، بالاضافة إلى إجراء 5237 عمليات قوائم انتظار، وتم إجراء 970 حالة مناظرة لحالات مرضي القلب والامراض المناعية عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.

وأشار عبد الجواد إلى أنه تم فحص 1050 شكوي متعلقه بعلاج المرضي علي نفقه الدوله وحلها، وأضاف عبد الجواد أن إدارة العلاج الحر تقوم بحصر كافة الطلبات وتحديد أولويات العلاج والعمليات وفق ظروف كل حالة و احتياجاتهم.