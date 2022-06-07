صحة المنوفية: 524 زيارة ميدانية للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة خلال شهر

أجرت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة خلال شهر مايو 524 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية الخاصة.

جاء ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة وبناءً على تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأسفرت تلك الزيارات الميدانية عن 225 منشأة مطابقة و218 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، واستصدار قرار غلق 41 منشأة، وغلق 40 منشأة طبية خاصة ، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

حيث تم التأكد من تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بتلك المنشآت الصحية والتأكد من كفاءة الأجهزة، هذا بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم الخدمات للمرضى.

هذا وقد تنوعت تلك الزيارات لتشمل مختلف المنشآت الصحية الخاصة بجميع أنحاء المحافظة ما بين 56 مستشفى و15محل نظارات و 19 مركز علاج طبيعي و11 مركز بعمليات و87 معمل تحاليل و336 عيادة خاصة على مستوى المحافظة.

وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.