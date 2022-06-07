شروط التقدم للعمل كمشرف محافظة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالقومى للمرأة

كتب ــ محمود راغب

أعلن المجلس القومى للمرأة عن الاحتياج للاستعانة بمشرف/ أو مشرفة محافظة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض من أبناء أو بنات المحافظات التالية (المنيا - أسيوط - بنى سويف - سوهاج - قنا - الفيوم - الشرقية - البحيرة - القليوبية - الأقصر - أسوان - الدقهلية - الجيزة - الوادي الجديد - الأسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية - دمياط - كفر الشيخ ) لدخول المشروع مراكز ومحافظات جديدة.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل التقديم والشروط المطلوبة، كما يلى:

طريقة التقديم:

يتم ملء نموذج تقديم على مشرف/ة محافظة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي: https://forms.gle/Stm7DGSyTwzDzx9B8

** إرفاق المستندات التالية:

- سيرة ذاتية ( باللغة العربية لا تتعدى صفحتين)

- صورة البطاقة

آخر ميعاد للتقديم :20 يونيو 2022 – الساعة الثانية عشر ظهرا - ويبدأ التعاقد مع توافر تمويل المشروع.

شروط التقديم :

- يتاح التقديم للأناث و الذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط.

- حاصل/ة على مؤهل جامعى.

- خبرة لا تقل عن 4 أعوام فى مجال التنمية.

- مهارات فى التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية.

- القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر الى القاهرة والمحافظات الأخرى.

- القدرة للعمل فى فريق وتحت ضغط.

- الرغبة والقدرة على التعلم المستمر.

- مهارات إستخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

- أن يكون المتقدمين من أبوين مصريين.

- أن لا يكون للمتقدمين أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضاءه.

- يفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل أو سبق لهم العمل مع المجلس.

- يخضع المرشحين للوظيفة لفترة إختبار ثلاثة شهور.

- الإلتزام بتفاصيل التقديم وإستيفاءه للشروط المطلوبة تدخل فى تقييم الحصول على الوظيفة.

- لن ينظر للطلبات الغير مستوفاه الشروط بعاليه أوالتى ترد بعد أخر ميعاد للتقديم.