شروط التقدم للعمل كمشرف محافظة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالقومى للمرأة

أعلن المجلس القومى للمرأة عن الاحتياج للاستعانة بمشرف/ أو مشرفة محافظة بمشروع مجموعات الادخار والإقراض من أبناء أو بنات المحافظات التالية (المنيا - أسيوط - بنى سويف - سوهاج - قنا - الفيوم - الشرقية - البحيرة - القليوبية - الأقصر - أسوان - الدقهلية - الجيزة - الوادي الجديد - الأسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية - دمياط - كفر الشيخ ) لدخول المشروع مراكز ومحافظات جديدة.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل التقديم والشروط المطلوبة، كما يلى:
طريقة التقديم:
يتم ملء نموذج تقديم على مشرف/ة محافظة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي: https://forms.gle/Stm7DGSyTwzDzx9B8
** إرفاق المستندات التالية:
- سيرة ذاتية ( باللغة العربية لا تتعدى صفحتين)
- صورة البطاقة
آخر ميعاد للتقديم :20 يونيو 2022 – الساعة الثانية عشر ظهرا - ويبدأ التعاقد مع توافر تمويل المشروع.
شروط التقديم :
- يتاح التقديم للأناث و الذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط.
- حاصل/ة على مؤهل جامعى.
- خبرة لا تقل عن 4 أعوام فى مجال التنمية.
- مهارات فى التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية.
- القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر الى القاهرة والمحافظات الأخرى.
- القدرة للعمل فى فريق وتحت ضغط.
- الرغبة والقدرة على التعلم المستمر.
- مهارات إستخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.
- أن يكون المتقدمين من أبوين مصريين.
- أن لا يكون للمتقدمين أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضاءه.
- يفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل أو سبق لهم العمل مع المجلس.
- يخضع المرشحين للوظيفة لفترة إختبار ثلاثة شهور.
- الإلتزام بتفاصيل التقديم وإستيفاءه للشروط المطلوبة تدخل فى تقييم الحصول على الوظيفة.
- لن ينظر للطلبات الغير مستوفاه الشروط بعاليه أوالتى ترد بعد أخر ميعاد للتقديم.
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