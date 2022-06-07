شركة الغاز الوطنية في كازاخستان ترجح وقف صادرات الغاز بحلول 2023

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية في كازخستان (قازق غاز) سانزهار زاركيشوف، الإثنين، أن بلاده قد تضطر إلى وقف صادرات الغاز في عام 2023 ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وذلك في ظل التوقعات بتسجيل كازاخستان عجز في احتياطي الغاز ببداية 2024.



ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن زاركيشوف قوله: "نتوقع عجزًا في احتياطي الغاز بدءًا من عام 2024، حيث من المتوقع زيادة الطلب المحلي بمقدار 1.7 مليار متر مكعب عن موارد الغاز الحالية.. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فسيتعين إيقاف صادرات الغاز بحلول عام 2023".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية أن السبب وراء دراسة وقف صادرات الغاز، يرجع إلى تلقي كازخستان العديد من الطلبات على إمدادات الغاز من عدة دول كبرى، إلى جانب طلبات توريد كميات إضافية من الغاز لمجمعات الغاز والكيماويات الجديدة والعملاء التجاريين الكبار الجدد.