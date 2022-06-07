اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:45 م
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شرطة جنوب السودان تعتقل "بقرة" وصاحبها بتهمة قتل صبى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:09 م
شرطة جنوب السودان تعتقل "بقرة" وصاحبها بتهمة قتل صبى بقرة - صورة أرشيفية
وكالات

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في واحدة من أغرب الحوادث، أعلنت الشرطة في جنوب السودان أنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل صبي يبلغ عمره 12 عاما بطريقة وحشية.

وحسب موقع سكاى نيوز، أكدت شرطة جنوب السودان أنها اعتقلت البقرة وصاحبها، وجاء ذلك بعد مزاعم من أن هذه البقرة هاجمت صبيا في مزرعة قريبة في ولاية البحيرات.

وتحدثت تقارير عن أن الهجوم كان شرسا للغاية لدرجة أن الطفل قتل على الفور.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور، إن "الوحش "قيد الاعتقال في مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك".

وأضاف أنه تم نقل الصبي إلى المستشفى حيث جرى تشريح جثته، ثم نقل إلى منزل ذويه لموارته الثرى.

ومن المتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.

 

 


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جنوب السودان

قتل صبى

شرطة جنوب السودان

ولاية البحيرات


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