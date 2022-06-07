شرطة التموين تضبط 1.6 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1543) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (9 طن "دقيق أبيض – سكر حر") ، (383) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (20 طن أسمنت - 18,510 طن "دقيق – مكرونة – سكر – مسلى – زيت طعام - أرز – أعلاف " – 575 عبوة سجائر –أسطوانة).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 616 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 184 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 163 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 54 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 51 قضية توقف عن الإنتاج – 144 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (7,100 طن دقيق بلدى مدعم – 10555 رغيف) ، وكذا (28) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,600 أسمدة مدعمة – 20 إسطوانة بوتاجاز– 19200 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (63,010 طن – 575 عبوة سجائر – 21 إسطوانة بوتاجاز – 10555 رغيف – 19200 لتر مواد بترولية) كان أبرزها ضبط (20 طن "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (6٫21 طن "عصائر") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية وضبط (5٫65 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,57 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات تابع لسلسلة مطاعم) بمحافظة الجيزة و ضبط (7,4 طن "جبن أبيض- ملح طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لإنتاج منتجات الألبان) بمحافظة البحيرة.

واسفرت الجهود عن ضبط (2٫03 طن "دهانات") غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الدهانات بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية وضبط (4,5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

واثمرت الجهود عن ضبط (4 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (106,494 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) – سيارة أبرزها ضبط (59,43 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (22,07 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف.

ونجحت الجهود في ضبط (13,72 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة أسيوط وضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (384 قطعة "52 قطعة صوتية – 67قطعة ضوئية – 265ملصق") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.