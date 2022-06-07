وتعمل الوكالة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدّة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، بالإضافة لتهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلون عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن طلائع ضيوف الرحمن بدأوا بالوصول إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، السبت الماضي، أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.