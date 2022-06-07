سيدة يمنية تقتل زوجها وتحرق جثته فى الفرن.. والشرطة تحقق

وكالات

كشفت شرطة مديرية الحداء بمحافظة ذمار غربي اليمن تفاصيل جريمة مروعة، حيث قتلت سيدة زوجها وأحرقت جثته في الفرن.

وحسب موقع سكاى نيوز، أوضحت شرطة المديرية أن المدعوة مريم ناصر (25 عاما) قتلت زوجها بدر محمد (25 عاما) بتوجيه عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسمه، ثم ذبحته ومثلت بجثته وقطعت أطرافه ووضعت الجثة في الفرن لإحراقها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة حاولت الانتحار بعد ارتكاب جريمتها، وذلك بشرب جرعات كبيرة من مبيد حشري.

وكانت الشرطة قد تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، ونقلت المتهمة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها.

وذكرت مصادر أمنية أن ارتكاب السيدة لجريمة القتل "عائد لخلافات أسرية بين الزوجين".