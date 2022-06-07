سيدة تتخلص من حياتها بسبب خلافات مع أسرة زوجها على لقاء أبنائها بإمبابة

تخلصت سيدة من حياتها بالقفز من الطابق السادس في إمبابة، نتيجة خلافات مع أسرة زوجها المتوفي، متعلقة برؤية أبنائها ومنعها من لقائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة ألقت نفسها من الطابق السادس في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيدة كانت تمر بأزمة نفسية، أنهت حياتها بالقفز من الطابق السادس، نتيجة خلافات مع أسرة زوجها المتوفي، ومنعها من لقاء أبنائها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، حيث تم الاستماع لأقوال صديقتها التي كانت الضحية تقيم بصحبتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.