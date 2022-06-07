اليوم السابع
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سقوط "ديلر مخدرات" بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بمنطقة المرج

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:30 ص
سقوط "ديلر مخدرات" بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بمنطقة المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.
 
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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