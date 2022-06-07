سفير مصر فى بيروت يسلم ميقاتي دعوة للمشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

سلم سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني لسفير مصر فى لبنان اليوم بالسراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والأخيرة والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.
سفير مصر فى بيروت يسلم ميقاتي دعوة للمشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخالثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:34 م
سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوي
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سلم سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
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