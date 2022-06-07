وأضاف السفير الأمريكي،في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " ، " إنه كان في زيارة الي واشنطن نهاية أكتوبر الماضي ، وعاد إلى موسكو مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز".

وأشار الي أن بيرنز وصل في الأول من نوفمبر، وبدأ العمل مع ممثلي الحكومة الروسية على أعلى مستوى، واستمر التعاون خلال نوفمبر، وطوال الشهر المذكور عقدت المباحثات، وحاولنا المشاركة في المناقشات حول أوكرانيا، وحول اتفاقيات مينسك".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي "يبدو لي أن الوضع تغير بالفعل بعد الأول من نوفمبر، بعد رحلة مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز، عندما بدأت الحكومة الأمريكية في تحذير حلفائنا وشركائنا".

وقد وصل بيرنز مع الوفد الأمريكي، إلى موسكو في أوائل نوفمبر 2021. في 2 نوفمبر، والتقى مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومن ثم مع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين.