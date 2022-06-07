زراعة الإسكندرية: رش 11 قطعة أرض بحي وسط بالمبيدات لمكافحة النمل الأبيض

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية مواصلة أعمال مواجهة حشرة النمل الأبيض وذلك بناء على توجيهات المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية.

وقامت لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مشكلة من المهندس أيمن عبد الستار على والمهندس صلاح شعبان العسال بالإشراف علي عمليات الحفر وتوزيع المبيد لعدد ( 11 ) قطعة أرض مزمع البناء عليها بحي وسط لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي وذلك للحد من انتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وآمنهم.

كانت مديرية وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية أعلنت عن توفير مبيدات لمكافحة النمل الأبيض ويتم التعامل فوراً مع أى شكوى تصل إلى المديرية حيث يتم توجيه فرق مكافحة على الفور للامكان المتواجد بها النمل الأبيض والتعامل معها مباشرة.