"زراعة الإسكندرية" تحذر الطلاب من الدخول بالشورت أو الملابس الممزقة

حذرت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الطلاب من دخول لجان الامتحانات بالملابس الممزقة أو الجباب أو الشورت أو الملابس التى تظهر أعضاء الجسد.



كما حذرت الطلاب من الدخول بالموبايل، والأجهزة الذكية، وسماعات البولوتوث، وأي وسيلة تسمح بتحميل المادة العلمية عليها، ومن يخالف هذه التعليمات سيتعرض للمسألة القانونية والعقوبة من إدارة الكلية.

وأكدت إدارة الكلية فى تحذيرها أن وجود أي من الوسائل السابقة سواء مغلق أو مفتوح، يعتبر محاولة للغش ويعرض صاحبها للمساءلة والعقوبة، وكذلك عدم كتابة أي شيء على الآلات الحاسبة، وأن وجود أي كتابة يعرض صاحبها للمسألة القانونية.

يذكر أنه استعدت جامعة الإسكندرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال الفترة المقبلة، وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة، كما أكدت ضرورة تطبيق الإجراءات الأحترازية.