روسيا تعلق اتفاقها مع اليابان بشأن صيد الموارد البحرية الحية

أ ش أ

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستعلق تنفيذ اتفاق حكومي دولي مع اليابان بشأن بعض قضايا التعاون في مجال صيد الموارد البحرية الحية حتى تفي طوكيو بالتزاماتها المالية.



وقالت زاخاروفا - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "لسوء الحظ، تتمسك طوكيو بتجميد المدفوعات المنصوص عليها في الاتفاقية، وتتباطأ في التوقيع على وثيقة التنفيذ السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية غير قابلة للسداد لمنطقة سخالين والتي تعد عنصرًا أساسيًا في عمل هذه الاتفاقية الحكومية الدولية".



وأضافت زاخاروفا أنه "في هذا الوضع نحن مضطرون لاتخاذ قرار بشأن تعليق تنفيذ اتفاقية عام 1998 حتى يفي الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانب الروسي اعتبر استمرار التعاون الثنائي القائم على هذه الاتفاقية "كأحد المجالات الرئيسية للعلاقات الروسية اليابانية في صناعة صيد الأسماك".



وتابعت زاخاروفا قائلة إن "هذه الاتفاقية التي أقيمت على أساس توازن المصالح بين البلدين، مكنت الصيادين اليابانيين من الانخراط في الصيد بنظام الحصة بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية التابعة لروسيا الاتحادية التي خصصها الجانب الروسي".