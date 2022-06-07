رئيس وزراء بلغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا وسنكتفى بالمساعدات الإنسانية

أ.ش.أ

جدد رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده المتمثل في عدم إرسال أسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها تكتفي بالمساعدات الإنسانية وإصلاح الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية أن قرار بيتكوف جاء ردًا على إرسال سفير أوكرانيا في صوفيا، فيتالي موسكالينكو، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية البلغارية يطلب فيها تزويد أوكرانيا بالأسلحة وعلى وجه الخصوص أسلحة الحقبة السوفيتية التي تمتلكها بلغاريا ويمكن لأوكرانيا استخدامها.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية ردت بالقول إنها أحالت الطلب إلى "المؤسسات المعنية" ليعلن بيتكوف - اليوم للصحفيين - أن هناك قرارًا برلمانيًا بشأن المساعدة العسكرية الفنية لأوكرانيا و"سنلتزم بقرار الجمعية الوطنية بعدم تصدير أسلحة إلى أوكرانيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "البرلمان البلغاري صوت في 4 مايو الجاري على تفويض الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في المصانع البلغارية، قائلا : "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة فتح هذا الموضوع كل أسبوعين".

وأضاف: "أعتقد أننا فعلنا الكثير حتى الآن لأوكرانيا، على مستوى دعم اللاجئين، وعلى مستوى الدعم المالي والمساعدات الإنسانية، وأننا سنصلح معداتهم، التي لا يمكن إصلاحها في مكان آخر".

وأعرب رئيس الوزراء البلغاري عن اعتقاده بأن "الدولة البلغارية فعلت ما يكفي في هذا الاتجاه وستواصل دعمها".