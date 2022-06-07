رئيس مياه القناة: مستمرون فى تطهير وتعقيم مصادر المحطات.. صور

السويس - فريق المحافظات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في بيان إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة مستمرة في عملية تطهير وتعقيم مصادر محطات مياه الشرب بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المروق رقم و1، و2، والتي تمت باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه، بمحطة بمحطة مياه الشرب غرب النفق بمحافظة السويس، والتي تعمل بطاقة تصميمية 10000 متر مكعب يوم، وتخدم مناطق قرية الرائد، ومحمد عبده، وأبو سيال، والنفق وعدة مناطق مجاورة.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.



وأشار عصمت، إلى إنه يتابع بصفة مستمرة ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاثة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.