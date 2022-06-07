رئيس جامعة بنى سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة.. صور

بني سويف هاني فتحي

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، وذلك للاطمئنان على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات أثناء أداء امتحاناتهم، واتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بحضور عميد الكلية، ووكلائها، و محمد سليم أمين عام الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على تواجد أستاذ المادة، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وأكد على انتظام عملية تعقيم قاعات الامتحانات والمعامل قبل بدء الامتحان تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكلية والجامعة، وإتباع أسس الوقاية والتهوية وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، مطالبا بضرورة العمل على تسخير كاف إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية ووسائل الدفاع المدني والإسعاف.



رئيس جامعة بني سويف يتابع الامتحانات (1)



رئيس جامعة بني سويف يتابع الامتحانات (2)



رئيس جامعة بني سويف يتابع الامتحانات (3)



رئيس جامعة بني سويف يتابع الامتحانات (4)