رئيس جامعة بنها يتابع سير الامتحانات بكليتى العلاج الطبيعى والفنون التطبيقية

القليوبية - إبراهيم سالم

واصل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تابع سير أعمال الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات الالكترونية وكلية الفنون التطبيقية، جاء ذلك بحضور الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور عبد المؤمن شمس عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ووكلاء الكليتين.

وشملت الجولة، تفقد رئيس الجامعة، قاعات الامتحانات والمدرجات، واستمع خلال الجولة إلى آراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

كما اطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية وترك مسافات التباعد الآمنة داخل اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الإمتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

فى سياق متصل وعلى هامش جولته تفقد رئيس الجامعة أعمال التجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي تمهيداً لبدء مرحلة التنفيذ بها واستقبال الحالات وتدريب الطلاب، كما تفقد بعض مشاريع التخرج الخاصة بطلاب كلية الفنون التطبيقية وأثنى علي هذة المشاريع، مؤكدا على ضرورة الاستفادة منها وتسويقها داخل الجامعة والمجتمع المحلى.



جانب من جولة رئيس جامعة بنها



رئيس جامعة بنها خلال الجولة



رئيس جامعة بنها يتابع امتحانات الفصل الدراسى الثاني