رئيس جامعة المنوفية يعقد جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر يونيو 2022 "أون لاين" بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

استهل مبارك الجلسة بتوجيه الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع الكليات وكل من شارك فى تنظيم الأسبوع البيئي التاسع، مشيدا بمستوى التنظيم والفعاليات والندوات الهامة التى تمت والتى تناقش قضايا هامة لتنمية البيئة والحفاظ عليها.

وعرض الدكتور عبد الرحمن الباجورى تقرير مفصل عن فعاليات الأسبوع البيئى التاسع والتى شملت ندوات وجلسات علمية عن التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر، الطاقة البيئية المستدامة فى ضوء رؤية مصر ٢٠/ ٣٠، وعرض التوصيات التى خرج بها الأسبوع، ومتابعة تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.

واستأنف مبارك الجلسة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة للمجلس، وإحاطة الأعضاء بالتقرير الخاص بالندوات التى تمت بالكليات والتى شملت ندوة عن دور وسائل الإعلام فى مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، وندوة عن الحرف الصناعية والمردود الاقتصادي، وتقرير عن ماتم باجتماع منسقي تكامل جامعات وسط الدلتا.

كما تم إحاطة الأعضاء بتقرير القوافل التمريضية إلى قرية دنشواى بالشهداء، وقرية الشهيد فكرى ببركة السبع، وقوافل كلية الاقتصاد المنزلى إلى نادى المسنين بشبين الكوم، والحضانة الإيوائية بمسجد سيف بشبين الكوم، والقافلة الزراعية إلى الجمعية الزراعية إلى قرية بخاتى.