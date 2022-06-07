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رئيس الوزراء يتابع آليات تسهيل عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:28 م
رئيس الوزراء يتابع آليات تسهيل عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أيمن عبد العزيز، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وممثلي عدد من الجهات المعنية.
 
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف التوافق على المزيد من الآليات، التى من شأنها تيسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بما يسهم فى تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، فى إطار إتاحة وتوفير المزيد من الإجراءات لتيسير حركة المركبات والمواطنين، عبر الأنفاق والكبارى العائمة والمعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وما تضمنته تلك الجهود من تخصيص حارة مرورية فى الأنفاق لعبور المواد الغذائية، وتشغيل جميع المعديات فى أوقات الذروة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع التكدسات على المعديات، فضلاً عن جهود التوسع فى تركيب أجهزة (X-RAY)، وكذا توفير أجهزة الفحص اليدوى، تسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات التفتيش، وتقليلاً لزمن تلك الإجراءات.

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انفاق قناة السويس

اليوم السابع بلس


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