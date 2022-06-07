رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم الاستقرار فى جمهورية اليمن الشقيقة، وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى -خلال جلسة المباحثات الرسمية التى عقدت فى قصر بيان بالكويت - بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة، والتأكيد على مساندة البلدين للجهود الدولية القائمة لحل النزاعات وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار المنشود فى المنطقة والعالم.

وأقام رئيس مجلس الوزراء الكويتى مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الصحة الدكتور خالد مهوس السعيد، ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على حسين الموسى، كما حضرها عن الجانب اليمنى الوفد المرافق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.