اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس المجلس الرئاسي اليمنى يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:30 ص
رئيس المجلس الرئاسي اليمنى يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية اليمن
أ ش أ

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي والوفد الرسمي المرافق له، إلى الكويت، مساء اليوم، في زيارة رسمية.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسئولين بالدولة، في استقبال، رئيس مجلس القيادة اليمني على أرض المطار.
 
ويشمل الوفد المرافق للعليمي، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بالإضافة إلى وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.

اليمن

المجلس الرئاسى اليمنى

الكويت

اخبار اليمن


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