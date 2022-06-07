ذروة شهب "الحمليات 2022" تُمطر السماء اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تعبر الكرة الأرضية هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب (1566 إيكاروس)، وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 07 يونيو بعكس معظم زخات الشهب.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو ومعظمها غير مرئي للعين المجردة لأن نشاطها أمام مجموعه نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهاب بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.

ستبلغ شهب الحمليات ذروتها خلال ساعات النهار ومن الممكن ولكن غير مؤكد رؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء ، ومن الممكن رؤية احدها يتحرك أفقيا عبر الغلاف الجوي للارض من نقطة إنطلاقه وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب.