"ديلر" يعترف بالاتجار بالمواد المخدرة بعد سقوطه بالحشيش في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم الكشف عن نشاط المتهم، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منشأة القناطر.

بإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.