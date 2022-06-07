دراسة تكشف الحد الأدنى من القهوة التى يجب أن تشربها لخفض فرص الوفاة

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة حديثة حديث منشورة في دورية Annals of Internal Medicine الأمريكية، عن أن البالغين الذين يستهلكون ما يصل إلى 1.5 إلى 3.5 لتر من القهوة في اليوم، مع أو بدون السكر، لديهم فرص أقل للموت مقارنة بالبالغين الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

الدراسات السابقة وجدت أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة ولكنه لم يميز بين القهوة غير المحلاة والقهوة المستهلكة بالسكر أو المحليات الصناعية.

استخدم باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال في قوانجتشو بالصين بيانات من استبيان السلوك الصحي لدراسة Biobank في المملكة المتحدة لتقييم ارتباطات استهلاك القهوة المحلاة بالسكر والمحلاة صناعياً وغير المحلاة مع جميع أسباب الوفاة والسبب المحدد.

تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالسلوك الغذائي والصحي على أكثر من 171000 مشارك من المملكة المتحدة غير معروفين بأمراض القلب أو السرطان لتحديد عادات استهلاك القهوة.

وجد المؤلفون أنه خلال فترة المتابعة التي استمرت 7 سنوات، كان المشاركون الذين شربوا أي كمية من القهوة غير المحلاة أقل عرضة للوفاة بنسبة 16 إلى 21 % من المشاركين الذين لم يشربوا القهوة.

ووجدوا أيضًا أن المشاركين الذين شربوا 1.5 إلى 3.5 كوبًا يوميًا من القهوة المحلاة بالسكر كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29 إلى 31 % مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة، ولاحظ المؤلفون أن البالغين الذين شربوا القهوة المحلاة بالسكر أضافوا حوالي 1 ملعقة صغيرة فقط من السكر لكل فنجان قهوة في المتوسط، كانت النتائج غير حاسمة بالنسبة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الصناعية في قهوتهم.