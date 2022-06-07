دبلوماسى أمريكى يدعو بيونج يانج للتركيز على قضية الصحة العامة بدلا من اتخاذ إجراءات استفزازية

أ.ش.أ

حذرت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا "سريعا وقويا" في حال استمرارها في إجراء تجربة نووية متوقعة على نطاق واسع.

وقالت نائبة وزير الخارجية، في تصريح عقب لقائها مع نظيرها الكوري الجنوبي جو هيون - دونج حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إن "أي تجارب نووية ستكون انتهاكا كاملا لقرارات مجلس الأمن الدولي.. وسيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار".

وتطرقت الدبلوماسية الأمريكية إلى وضع فيروس كورونا في كوريا الشمالية، ودعت الزعيم الشمالي للتركيز على التعامل مع قضية الصحة العامة بدلاً من اتخاذ إجراءات استفزازية وخطيرة ومزعزعة للاستقرار.

وفي الوقت نفسه، كررت شيرمان رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الجلوس مع الشمال، قائلة " إن الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية.. نواصل حث بيونج يانج على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واختيار طريق الدبلوماسية".