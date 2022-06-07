دار الإفتاء توضح حكم وشروط البيع بالتقسيط.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

ما هو حكم البيع بالتقسيط هل هو حلال أم حرام؟ ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع "البيع بالتقسيط يختلف عن البيع الحال، بمعنى أننى لو اشتريت اليوم سلعة بسعر الكاش لها سعر ولو أخذتها بنظام سداد السعر على عام أو أكثر لها سعر آخر، وذلك بناء على تأجيل دفع الثمن".

واختتم الدكتور محمد عبد السميع "فى الحالتين حلال شرعًا لكن فى الحالة الثانية يجب الاتفاق على إجمالى الثمن قبل الشراء وكذلك تحديد طريقة سداد سعر السلعة".