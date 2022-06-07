خرج يفسحهم بعد النجاح بالإعدادية فماتوا فى حادث.. عزاء أب ونجليه بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية كفر شريف التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله عزاء أب ونجليه، فقدوا حياتهم مساء أول أمس بعد تعرضهم لحادث سير أليم على طريق المنصورة - جمصة الدولي.

وشيع أهالي قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثامين أب ونجليه توفوا في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة الدولي.

وجرى أداء صلاة الجنازة على كل من عصام لطفي عجينة، ونجليه أحمد وعادل، وتشييع الجثامين في جنازة مهيبة بحضور أهالي القرية، وسط حالة من الصدمة الحزن على فراق ضحايا الحادث الأليم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نصف نقل على طريق المنصورة - جمصة، ووفاة 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع أب ونجليه، وإصابة 2 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثامين.