اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خرج يفسحهم بعد النجاح بالإعدادية فماتوا فى حادث.. عزاء أب ونجليه بالدقهلية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:53 م
خرج يفسحهم بعد النجاح بالإعدادية فماتوا فى حادث.. عزاء أب ونجليه بالدقهلية جانب من العزاء
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية كفر شريف التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله عزاء أب ونجليه، فقدوا حياتهم مساء أول أمس بعد تعرضهم لحادث سير أليم على طريق المنصورة - جمصة الدولي.
 
وشيع أهالي قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثامين أب ونجليه توفوا في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة الدولي.
 
وجرى أداء صلاة الجنازة على كل من عصام لطفي عجينة، ونجليه أحمد وعادل، وتشييع الجثامين في جنازة مهيبة بحضور أهالي القرية، وسط حالة من الصدمة الحزن على فراق ضحايا الحادث الأليم.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نصف نقل على طريق المنصورة - جمصة، ووفاة 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.
 
وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع أب ونجليه، وإصابة 2 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثامين.
 
جانب من العزاء
جانب من العزاء

عزاء الأب وأبناءه
عزاء الأب وأبنائه
 

حادث سير

حوادث

طريق المنصورة جمصة

طريق المنصورة الدولية

شربين

جمصة

الدقهلية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة