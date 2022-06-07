حملة مصر Follow the Sun للترويج للسياحة تفوز بأفضل إعلان سياحى لشهر مايو

كتب محمد أسعد

فازت الحملة الترويجية Follow the Sun التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في منتصف شهر مارس الماضي، بأنها أفضل إعلان سياحي لشهر مايو 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية وهى أحد أكبر شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول المختلفة.

وكانت قد أطلقت وزارة السياحة والآثار هذه الحملة على القناة التليفزيونية العالمية CNN وعلى مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، YouTube، TikTok، Snapchat، Ad colony، في عدد من الدول المستهدفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري خلال موسم صيف2022.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أن هذه الحملة حققت نجاحاً كبيراً وأرقاماً غير مسبوقة على منصة Ad Colony، لافتاً إلى أنها وصلت إلى أكثر من 6.5 مليون مستخدم للتطبيق، وحققت ما يقرب من 5.2 مليون مشاهدة كاملة.

فقد حقق فيلم الحملة نسب مشاهدة كاملة حتى نهايته تصل إلى حوالى 95% في حين أن متوسط نسبة المشاهدات الكاملة عالمياً يكون 80 %، وكذلك نسبة التفاعل مع الحملة وصلت إلى نسبة 22% في حين أن المتوسط العالمي لنسبة التفاعل يكون 10%.

جدير بالذكر أن هذه الحملة قد نجحت في تحقيق ما يقرب من 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالدول المستهدفة، ووصلت إلى ما يقرب من 495.3 مليون مستخدم.

كما ساهمت الحملة أيضاً في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت هذه المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134% وفي ألمانيا 212% وإيطاليا 262% وفرنسا 110% مقارنة بالعام الماضي.