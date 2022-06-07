حملات من لجنة شئون القرى تتابع تيسير الخدمات للمواطنين ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف "برئاسة حمادة راضي" لجنة من التفتيش الإداري والمتابعة والرصد الميداني، لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل وتوافر الخدمات ببعض المصالح الحكومية، حيث تم المرور علي الوحدة الصحية بقرية إقفهص؛ للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم، ومدى توافر الأدوية والأمصال اللازمة؛ لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما تم المرور على الجمعية الزراعية بقرية إقفهص والفنت؛ لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري.

كما أجرت اللجنة زيارة لوحدة التضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين بالقريتين، للوقوف على انتظام سير العمل، والتحقق من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى متابعة توزيع بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة على المستحقات، يأتي ذلك في ضوء التكليفات بالمتابعة المستمرة لتوفير كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى وتوفير احتياجاتهم.

بينما واصلت الوحدة أعمالها اليومية بقطاع النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، حيث تم رفع الباعة الجائلين بميدان الشيخ شمردل، وجمع القمامة المنزلية، وتفريغ الحاويات، وتمهيد الطرق الترابية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع التدوير بسمسطا حوالي 80 طن قمامة ونفايات.