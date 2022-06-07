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حزب "أخوة إيطاليا": لن نصوت لصالح إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:00 م
حزب "أخوة إيطاليا": لن نصوت لصالح إرسال أسلحة إلى أوكرانيا إيطاليا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" المعارض جورجا ميلوني، أن حزبها لن يدعم حكومة ماريو دراجى فى التصويت البرلمانى فى الـ21 من الشهر الجاري على إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وكانت ميلوني أعلنت، أن موقف حزبها الداعم لأوكرانيا لم يزل كما هو، لكنها استدركت بالقول: "لسنا مستعدين لإنقاذ الحكومة، فكلما أسرعت هذه الحكومة في السقوط، كان ذلك أفضل".

إلا أن ميلوني رأت أنه "ينبغي على إيطاليا ألا تنحرف عن المجتمع الدولي، فالموقف الإيطالي لا يقرر مصير أوكرانيا، بل يقرر مصير إيطاليا نفسها ومصداقيتها على المستوى الدولي وقدرتها على الدفاع عن مصالحها".

وترفض حركة خمس نجوم، وحزب الرابطة، ضمن الائتلاف الحاكم، الاستمرار في إرسال السلاح إلى السلطات الأوكرانية، باعتبار ذلك "يقلل من فرص السلام".


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