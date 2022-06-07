حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامها بقتل زوجها فى المرج

أمرت نيابة المرج بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامها بقتل زوجها، وعثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة شخص بعدما قتلته زوجته بسبب علاقته مع أخرى بمنطقة المرج، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات نتيجة التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وقالت المتهمة، خلال الإدلاء بأقوالها، إنها لا تعلم شيئا عن الحادث وكانت تقيم لدى شقيقها، وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له برفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها وعادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها، وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.